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НовостиОбщество18 декабря 2022 14:25

В Казани из-за непогоды и талой воды поменяли схему движения троллейбусов

Изменения коснулись трех маршрутов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сколько именно троллейбусы будут ходить по временной схеме, пока не сообщается.

Сколько именно троллейбусы будут ходить по временной схеме, пока не сообщается.

Фото: Евгения БУБЛИК

В это воскресенье, 18 декабря, на столицу Татарстана обрушился ледяной дождь и просто дождь, температура воздуха достигала поднималась выше нуля. В связи с этим на дорогах образовались лужи. Так, на улице Салимжанова проезжая часть оказалась подтоплена талыми водами. Из-за этого в городе пришлось поменять схему троллейбусов №№6, 8 и 12.

- Теперь они разворачиваются на Танковом кольце. Просим пассажиров не ожидать данные троллейбусы на остановках, которые не водят во временный маршрут движения. Приносим извинения за доставленные неудобства, - гласит обращение МУП «Метроэлектротранс»

Сколько именно троллейбусы будут ходить по временной схеме, пока не сообщается.

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