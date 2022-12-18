В Казани из-за непогоды и талой воды поменяли схему движения троллейбусов

Сколько именно троллейбусы будут ходить по временной схеме, пока не сообщается. Фото: Евгения БУБЛИК

В это воскресенье, 18 декабря, на столицу Татарстана обрушился ледяной дождь и просто дождь, температура воздуха достигала поднималась выше нуля. В связи с этим на дорогах образовались лужи. Так, на улице Салимжанова проезжая часть оказалась подтоплена талыми водами. Из-за этого в городе пришлось поменять схему троллейбусов №№6, 8 и 12.

- Теперь они разворачиваются на Танковом кольце. Просим пассажиров не ожидать данные троллейбусы на остановках, которые не водят во временный маршрут движения. Приносим извинения за доставленные неудобства, - гласит обращение МУП «Метроэлектротранс»

Сколько именно троллейбусы будут ходить по временной схеме, пока не сообщается.

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