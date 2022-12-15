В 2023 году прожиточный минимум в Чувашии решили увеличить до 12,4 тысячи рублей

Для трудоспособного населения прожиточный минимум в Чувашии установят в размере 13,5 тысячи рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2023 году величина прожиточного минимума в Чувашии будет увеличена до 12,4 тысячи рублей в расчете на душу населения. Это на 14,9% больше по сравнению с 2022 годом. Соответствующая информация опубликована на портале органов власти республики.

Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум в регионе установят в размере 13,5 тысячи рублей, для пенсионеров - 10,7 тысячи рублей, а для несовершеннолетних - около 12 тысяч рублей.

Напомним, в 2023 году в Татарстане прожиточный минимум увеличится до 12,3 тысячи рублей. А для трудоспособного населения его установят в размере 13,4 тысячи рублей.

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