В 2023 году прожиточный минимум в Татарстане увеличится до 12,3 тысячи рублей

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установят в размере 13,4 тысячи рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2023 году величина прожиточного минимума в Татарстане будет увеличена на 3,27% - до 12,3 тысячи рублей в расчете на душу населения. Проект соответствующего постановления Кабмина республики опубликован на портале местного Правительства.

Согласно документу, для трудоспособного населения прожиточный минимум в регионе установят в размере 13,4 тысячи рублей, для пенсионеров - 10,6 тысячи рублей, а для несовершеннолетних - 11,9 тысячи рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала большой материал о том, как изменятся пособия, социальные выплаты, пенсии в Татарстане с 1 января 2023 года

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