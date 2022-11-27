Предполагается, что региональный минимальный размер оплаты труда будет выше федерального. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 января по всей России традиционно пройдет индексация пенсий, социальных выплат и пособий. Не обойдет это стороной, конечно, и Татарстан. Рассказываем, какие изменения ждут местных жителей в новом 2023 году.

Какими будут пенсии в Татарстане с 1 января 2023 года

Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году возрастет до 21 864 рублей. Страховые пенсии, которые уже индексировались с 1 июня на 10%, с нового года будут проиндексированы дополнительно на 4,8%

Каким будет МРОТ в Татарстане с 1 января 2023 года

В Татарстане в 2022 году был принят региональный минимальный размер оплаты труда - он составляет 16 700 рублей, а федеральный - 15 279.

При помощи МРОТ рассчитывают больничные, декретные, отпускные для сотрудников предприятий, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и многие другие выплаты.

Каким будет региональный МРОТ в Казани в 2023 году, пока неясно. Пока же можно только с уверенностью говорить о размере минималки на федеральном уровне - он составит 16 242 рубля.

Каким будет прожиточный минимум в Татарстане с 1 января 2023 года

В Татарстане с 1 июня 2022 года действуют следующие нормы прожиточного минимума: на душу населения - 11 832 рубля; для трудоспособного населения - 12 896 рублей; для пенсионеров - 10 175 рублей; для ребенка - 11 476 рублей.

В 2023 году эти показатели будут проиндексированы на 3,3%. Таким образом, прожиточный минимум на душу населения по России составит 14 375 рублей. Точный размер в Татарстане правительство региона объявит в конце текущего года.

Другие выплаты в Татарстане с 1 января 2023 года

В 2023 году ветераны труда и лица, имеющие государственные награды будут получать 581 рубль, работники тыла во времена Великой Отечественной войны – 867 рублей, пострадавшие от репрессий – 727 рублей.

Семьи с приемными детьми будут получать на дошкольника 10 326 рублей, на школьника – 11 907 рублей. Субсидии на проезд в общественном транспорте сиротам и детям из многодетных семей составят 354 рубля. Субсидия на приобретение лекарств детям из многодетных семей до шестилетнего возраста – 385 рублей. Матери-одиночки будут получать выплату в размере 1014 рублей.

Материнский капитал составит 589,5 тысяч рублей на первого ребенка и 779 тыс. рублей на второго. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Каким будет материнский капитал в 2023 году

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2023 года на 12,4%. После индексации он составит 589,5 тысяч рублей на первого ребенка и 779 тыс. рублей на второго.

Универсальное пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года в Татарстане появится универсальное пособие, которое объединит шесть выплат: беременным; по уходу за первым и вторым ребенком; по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному страхованию; на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

Прогнозируется, что размер этих ежемесячных выплат в Татарстане составит 5 926 рублей, 8 889 рублей и 11 852 рубля. Это 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.

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