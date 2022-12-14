По данным на 1 декабря 2022 года, около 9,7 тысячи многодетных семей получили участки земли для строительства жилья и ведения хозяйства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Чувашии Олег Николаев предложил упростить передачу земли многодетным семьям. Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании Министерств республики.

По словам главы, многие семьи получили землю. Однако в республике недостаточна развита инфраструктура и имеется нехватка новых построек. Данная процедура затянулась в связи с изменением статуса земель и реформирования районных округов. Поэтому Николаев просит не затягивать с принятием решения, чтобы в 2023 году выйти к пониманию данного направления.

Отметим, по данным на 1 декабря 2022 года, около 9,7 тысячи многодетных семей получили участки земли для строительства жилья и ведения хозяйства. Однако не все успели получить свои участки.

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