Проблема с отключением электричества в Чувашии должна быть решена в ближайшие часы

Глава республики попросил местных жителей отнестись к произошедшему с пониманием. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным на утро среды, 14 декабря, в Чувашии без электричества остаются 11 населенных пунктов в двух районах – Ибресинском и Урмарском. Света по-прежнему нет у более чем тысячи человек. Окончательно решить проблему должны в ближайшие часы, заявил глава республики Олег Николаев.

- Прошу местных жителей с пониманием отнестись к тому, что не так быстро удалось ликвидировать последствия непогоды. То, что еще несколько населенных пунктов остаются без электричества – это не следствие бездействия. На это есть объективные причины - нарушения касались не просто «низкой» стороны электросетей населенных пунктов. Было и большое количество обрывов на «высокой» стороне – это 10 и 6 кВ, - написал он в своем telegram-канале

Напомним, 11 числа из-за метели и ледяного дождя произошло отключение электроснабжения в 42 населенных пунктах в 13 районах Чувашии. Без света тогда остались более 26 тысяч человек. Специалисты оперативно занялись аварийно-восстановительными работами. На помощь им пришли коллеги из соседних регионов - Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областей.

Николаев поручил ответственным лицам обозначить «слабые места» и выработать действенные меры по укреплению системы энергоснабжения региона.

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