7,4 тысячи жителей Чувашии остаются без электричества после аварии, случившейся в непогоду

Аварийно-восстановительные работы в республике продолжаются уже четвертый день. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Проблемы с подачей электричества в ряд районов Чувашии наблюдаются уже четвертый день - с тех пор, как 10 декабря из-за снегопада и ледяного дождя произошла авария. По последним данным, без света остаются 4,7 тысячи домов, в которых проживают 7,4 тысячи человек. Нарушения электроснабжения наблюдаются в 47 населенных пунктах в восьми районах, сообщает МЧС региона.

Напомним, 11 декабря электричество отключилось в 42 населенных пунктах в 13 районах. Без света тогда остались более 26 тысяч человек. Специалисты оперативно занялись аварийно-восстановительными работами. На помощь им пришли коллеги из соседних регионов - Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областей.

Ситуация находится под личным контролем главы Чувашии Олега Николаева.

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