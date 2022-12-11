Из-за сильного снегопада в Чувашии без электричества остались более 26 тысяч человек

Похожая ситуация была в республике в конце ноября, но затронула меньшее число людей. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Из-за сильного снегопада, переходящего в ледяной дождь, который обрушился на Чувашию в выходные, 11 декабря в республике произошло частичное отключение электричества. Без света остались жители 90 населенных пунктов в 13 районах - всего более 26 тысяч человек.

ГУ МЧС России по региону и другие ответственные ведомства и учреждения уже приступили к восстановлению инфраструктуры. Ситуация находится на личном контроле главы Чувашии Олега Николаева.

UPD. По данным на утро 12 декабря ситуация с частичным отключением электричества в Чувашии остается напряженной. Свет удалось вернуть двум из 13 районов. В восстановлении инфраструктуры республике помогают соседние регионы - Самарская, Саратовская, Оренбургская и Ульяновская области.

Напомним, во время ледяного дождя в конце ноября без электричества в республике оставались более 14 тысяч человек - жители 45 населенных пунктов.

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