В Чувашии без электричества продолжают оставаться 7 тысяч домов

Частичное отключение электричества в регионе произошло еще в выходные. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Чувашии продолжаются работы по восстановлению поврежденных электросетей. По данным на утро 13 декабря без света там остаются семь тысяч жилых домов в 79 населенных пунктах.

Нарушения электроснабжения отмечаются в Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Козловском, Красночетайском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Урмарском, Цивильском, Шемуршинском, Шумерлинском и Ядринском районах.

- В аварийно-восстановительных работах задействованы почти 460 человек и 140 единиц техники. Также привлечены 40 бригад энергетиков из шести субъектов России: Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областей, - сообщают в МЧС республики. - Для разведки местности и оперативного обнаружения участков обрывов ЛЭП применяются беспилотные авиационные системы.

По словам главы региона Олега Николаев, который держит ситуацию под личным контролем, восстановлено подключение более 80% поврежденной сети.

Напомним, в выходные из-за сильного снегопада в Чувашии произошло частичное отключение электричества. Без света тогда остались жители 90 населенных пунктов в 13 районах - всего более 26 тысяч человек.

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