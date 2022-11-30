Собчак о горбольнице №5 в Набережных Челнах: «Минздрав Татарстана снова поет свою музыку про ремонт»

По словам журналистки, строительство нового здания может занять годы, а людям нужно где-то лечиться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Журналистка Ксения Собчак продолжает говорить о плачевном состоянии горбольницы №5 в Набережных Челнах и обвинять Минздрав Татарстана в неправильных действиях. На этот раз она коснулась комментария главы ведомства Марата Садыкова, который заявил, что ремонтировать объект нецелесообразно – лучше построить новый.

- Ой, Минздрав Татарстана снова поет свою музыку про ремонт городской больницы №5 в Набережных Челнах <...> Славно! Только вот проектировать новое здание начали, судя по новостям, ещё в феврале 2021 года. Мэр Магдеев говорил, что займет это около года — прошло полтора. А сколько лет потом будут строить больницу, - написала Собчак в одном из своих telegram-каналов.

Напомним, ранее она выложила фотографии, якобы из горбольницы, на которых были видны обшарпанные стены и подоконники, треснувший потолок, отсутствие плафона на люстре, а также заклеенный линолеум и туалет, нуждающийся в ремонте. В ответ на это в Минздраве республики заявили, что кадры старые и теперь в медучреждении все значительно лучше. Вот только сама Собчак написала, что уверена в актуальности снимков.

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