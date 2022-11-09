В Минздраве Татарстана назвали фейком пост Собчак о состоянии горбольницы в Набережных Челнах

В горбольнице №5 Набережных Челнов ежегодно проводится ремонт. Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

Министерство здравоохранения Татарстана назвало фейком публикацию Ксении Собчак об изношенном состоянии горбольницы №5 в Набережных Челнах. Представитель ведомства сообщил «КП-Казань», что опубликованные журналистской фото - старые.

Как оказалось, санузел в медучреждении отремонтировали еще в 2021 году. В настоящее время в приемном покое горбольницы №5 работают два туалета, один из них - для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- В здании стационара ежегодно проводится ремонт, пациенты обеспечены всем необходимым. На данный момент идет ремонт в палатах, - заявил собеседник издания.

Так выглядит санузел после ремонта. Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

Напомним, ранее Собачак опубликовала в своем telegram-канале фотографии, сделанные, якобы в горбольнице №5. На них можно было видеть грязный туалет, побитый пол и выключатель, приклеенный к стене скотчем.

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