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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:29

Собчак ответила Минздраву Татарстана, обвинившему ее в публикации фейковой информации

Журналистка продолжает говорить о плачевном состоянии горбольницы №5 в Набережных Челнах
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Она уверяет, что опубликованные ей фотографии были сделаны в начале ноября.

Она уверяет, что опубликованные ей фотографии были сделаны в начале ноября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Журналистка Ксения Собчак не оставила без внимания тот факт, что Минздрав Татарстана назвал фейком ее пост о плачевном состоянии горбольницы №5 в Набережных Челнах. Она уверяет, что опубликованные ей фотографии были сделаны в начале ноября и не могут быть старыми. Кадры ей прислал подписчик, который на тот момент проходил лечение в данном медучреждении.

Что касается тех фото, что опубликовал Минздрав республики, то они могут быть сделаны в другом месте, считает Собчак. Ведь на снимках ведомства справа от унитаза есть что-то похожее на душ, когда на фотографиях подписчика - стена.

Журналистка попросила еще одного своего подписчика заснять этот туалет, но разбитый санузел в приемном отделении закрыли, пишет она.

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