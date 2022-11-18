Собчак продолжает рассказывать об изношенном состоянии горбольницы №5 в Набережных Челнах

Она опубликовала видео обшарпанных стен и треснутого потолка. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Журналистка Ксения Собчак вновь заявила о плачевном состоянии горбольницы №5 в Набережных Челнах. На этот раз в своем telegram-канале он опубликовала видео, снятое, якобы, в терапевтическом отделении медучреждения. На кадрах видны обшарпанные стены и подоконники, треснувший потолок, отсутствие плафона на люстре, а также заклеенный линолеум и туалет, нуждающийся в ремонте.

Напомним, ранее Собчак уже публиковала фото из горбольницы. На них был грязный туалет и побитый пола в приемном отделении. В Минздраве Татарстана тогда назвали пост журналистки фейком, заявив, что снимки не актуальные. Собчак же ответила, что снимки были сделаны в начале ноября и не могут быть старыми.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram