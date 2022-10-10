После 2027 года метро в Казани продлят не до Компрессорного, а до РКБ и Деревни Универсиады

Первый станции новой ветки планируют достроить через пять лет. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Строительство первой части второй линии казанского метро с четырьмя новыми «Зилант», «Тулпар», «100-летие ТАССР» и «Академическая» еще не началось, а уже пошли разговоры, что тоннели после пробурят и до Компрессорного. Далее заявлялось, что рассматривается вариант и продления подземки в сторону Кварталов.

Однако самым перспективным сейчас направлением для второй части новой ветки метро Казани посчитали РКБ, Деревню Универсиады и ЖК «Солнечный город» с бывшими территориями учебного хозяйства аграрного университета. Дело в том, что это теперь место активной жилой застройки.

- Будем смотреть, считать. Сначала надо подготовить проект. А чтобы его подготовить, надо рассчитать технические возможности. Пока ясности нет. Но строим вторую ветку, дальше все зависит от финансирования, — оценил последний вариант глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин в разговоре «БИЗНЕС Online».

напомним, сдать новые станции на первом отрезке второй линии казанского метро намереваются в 2027 году.

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