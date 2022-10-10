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Общество10 октября 2022 8:05

После 2027 года метро в Казани продлят не до Компрессорного, а до РКБ и Деревни Универсиады

Но до этого нужно достроить все станции на первой части второй линии подземки
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Первый станции новой ветки планируют достроить через пять лет.

Первый станции новой ветки планируют достроить через пять лет.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Строительство первой части второй линии казанского метро с четырьмя новыми «Зилант», «Тулпар», «100-летие ТАССР» и «Академическая» еще не началось, а уже пошли разговоры, что тоннели после пробурят и до Компрессорного. Далее заявлялось, что рассматривается вариант и продления подземки в сторону Кварталов.

Однако самым перспективным сейчас направлением для второй части новой ветки метро Казани посчитали РКБ, Деревню Универсиады и ЖК «Солнечный город» с бывшими территориями учебного хозяйства аграрного университета. Дело в том, что это теперь место активной жилой застройки.

- Будем смотреть, считать. Сначала надо подготовить проект. А чтобы его подготовить, надо рассчитать технические возможности. Пока ясности нет. Но строим вторую ветку, дальше все зависит от финансирования, — оценил последний вариант глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин в разговоре «БИЗНЕС Online».

напомним, сдать новые станции на первом отрезке второй линии казанского метро намереваются в 2027 году.

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