В Казани Рустам Минниханов дал старт проходки очередного тоннеля второй ветки метро

Обычно скорость бурения составляет 200 метров в месяц. Фото: president.tatarstan.ru

14 сентября в Казани глава Татарстана Рустам Минниханов дал старт работе комплекса «Айсылу» по прокладке очередного тоннеля первого участка второй линии метро – он соединит улицу Ломжинская и 10 микрорайон.

Напомним, что первый тоннель протяженностью 2 200 метров соединил будущие станции «Тулпар» и «Зилант» (улица Ломжинская). Общая же протяженность первого участка второй линии метро в итоге должна составить 5 750 метров. Речь идет сразу о четырех новых станциях. Их должны сдать в 2027 году.

Как рассказали Рустаму Минниханову на старте прокладке очередного тоннеля казанской подземки, в будущем рассматривается вариант продления метро до РКБ, включая Деревню универсиады, либо довести до конца вторую ветку до Компрессорного завода.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram