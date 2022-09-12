Первый пусковой комплекс второй ветки метро в Казани построят к 2027 году

Работы по строительству подземки в городе идут в срок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство первого пускового комплекса второй ветки метро в Казани завершится к 2027 году. Он будет включать в себя станции «Тулпар», «Зилант» и «1000-летие ТАССР», заявил гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов на выездном заседании комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктуре.

Работы по строительству второй ветки метрополитета идут по графику. В текущем году на строительство подземных перегонов выделено пять миллиардов рублей, на будущий год запрошено 11 миллиардов.

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