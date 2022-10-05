Илья Зуев навестил мобилизованных жителей Набережных Челнов на учебном полигоне

Военнослужащие получили еще по 20 тысяч рублей. Фото: nabchelny.ru
Первый замруководителя Исполкома Набережных Челнов Илья Зуев и военком Центрального и Автозаводского районов Рашид Ильясов навестили мобилизованных жителей города на учебном полигоне Казанского танкового училища. Ранее сделать это им поручил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.
Зуев и Ильясов рассказали бойцам, какие меры поддержки подготовил для них и их семей город, после чего вручили военнослужащим еще по 20 тысяч рублей от Магдеева и вещмешки.
Напомним, перед отправкой в Казани Магдеев уже вручал каждому из резервистов по 20 тысяч рублей.
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