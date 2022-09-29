Власти Набережных Челнов показали, что находится в рюкзаках мобилизованных резервистов

Среди прочего в сумках находится сухпаек и теплая одежда. Фото: мэрия Набережных Челнов

Каждому мобилизованному резервисту из Набережных Челнов перед отправкой в Казань выдают рюкзак, собранный неравнодушными горожанами. Руководитель местного Исполкома Фарид Салахов показал журналистам его содержимое.

Оказалось, что внутри есть сухпаек, несколько пар носков, туалетная бумага, лекарства, бутылка воды, зубная паста и зубная щетка, полотенце и теплая одежда.

Напомним, помимо рюкзака каждый военнообязанный, отправляющийся на спецоперацию в рамках частичной мобилизации, получает от мэра татарстанского автограда Наиля Магдеева по 20 тысяч рублей. Кроме того, глава Татарстана Рустам Минниханов распорядился выдавать таким бойцам аптечки и спальные мешки.

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