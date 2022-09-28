Мобилизованный педиатр из Набережных Челнов рассказал, что положить в аптечки резервистов

Помимо бинтов и пластырей важно иметь при себе стерильные иглы и нож.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Известный в Набережных Челнах врач-педиатр Николай Зотов, который был мобилизован одним из первых, рассказал, что непременно должно быть в аптечке военнообязанных. На своей странице в соцсетях он опубликовал список из 16 позиций. В нем:
1. Нож, а лучше мультитул с ножом, ножницами, отверткой, плоскогубцами и шилом;
2. Несколько стерильных игл для того, чтобы удалять занозы и остатки хоботков клещей);
3. Охлаждающий пакет «Апполо» или «Снежок», необходимый при ожогах, травмах и аллергиях;
4. 2-3 стерильных бинта размерами 5х10 и 7х14 сантиметров;
5. Пластыри бактерицидные;
6. Пластырь рулонный;
7. Индивидуальный перевязочный пакет или варианты готовых окклюзоных повязок;
8. Медицинский жгут;
9. Энтеросорбенты (например, уголь);
10. Противоаллергические 2-го поколения;
11. Антисептики или перекись водорода;
12. Жаропонижающие и обезболивающие;
13. «Регидрон», «Гидровит» или их аналоги, необходимые для восполнения солей при обезвоживании;
14. Антисептик для глаз;
15. Зеленку и йод;
16. Иглы и шовный материал.
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