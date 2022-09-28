Мобилизованный педиатр из Набережных Челнов рассказал, что положить в аптечки резервистов

Помимо бинтов и пластырей важно иметь при себе стерильные иглы и нож. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Известный в Набережных Челнах врач-педиатр Николай Зотов, который был мобилизован одним из первых, рассказал, что непременно должно быть в аптечке военнообязанных. На своей странице в соцсетях он опубликовал список из 16 позиций. В нем:

1. Нож, а лучше мультитул с ножом, ножницами, отверткой, плоскогубцами и шилом;

2. Несколько стерильных игл для того, чтобы удалять занозы и остатки хоботков клещей);

3. Охлаждающий пакет «Апполо» или «Снежок», необходимый при ожогах, травмах и аллергиях;

4. 2-3 стерильных бинта размерами 5х10 и 7х14 сантиметров;

5. Пластыри бактерицидные;

6. Пластырь рулонный;

7. Индивидуальный перевязочный пакет или варианты готовых окклюзоных повязок;

8. Медицинский жгут;

9. Энтеросорбенты (например, уголь);

10. Противоаллергические 2-го поколения;

11. Антисептики или перекись водорода;

12. Жаропонижающие и обезболивающие;

13. «Регидрон», «Гидровит» или их аналоги, необходимые для восполнения солей при обезвоживании;

14. Антисептик для глаз;

15. Зеленку и йод;

16. Иглы и шовный материал.

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