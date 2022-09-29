В Набережных Челнах всем мобилизованным мэр города Наиль Магдеев вручил конверты с деньгами

В каждом конверте по 50 тысяч рублей. Фото: мэрия Набережных Челнов

В этот четверг, 29 сентября, из Набережных Челнов были отправлены еще несколько автобусов с мобилизованными горожанами. Каждому из них перед отъездом от мэра татарстанского автограда Наиля Магдеева вручили конверты с 20 тысячами рублей. Кроме того, резервисты получили рюкзаки с предметами первой необходимости, которые для них собрали неравнодушные земляки.

Рюкзаки помогли собрать неравнодушные горожане. Фото: мэрия Набережных Челнов

Напомним, что помимо положенных выплат мобилизованным сотрудникам набережночелнинского завода «КАМАЗ» дополнительно будет платить по 50 тысяч рублей в месяц.

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