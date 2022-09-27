Горожане несут туда цветы и игрушки. Фото: администрация Набережных Челнов

На площади Азатлык в Набережных Челнах появился временный мемориал в память о погибших в школе Ижевска. Неравнодушные горожане несут туда цветы и игрушки.

Напомним, трагедия в столице Удмуртии произошла в понедельник, 26 сентября. Вооруженный мужчина ворвался в школу №88 и открыл огонь. В результате погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Еще 23 человека получили травмы.

В тот же день в Ижевск для помощи нуждающимся вылетели медики из Казани и Набережных Челнов. Это нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, психиатры и психологи. Всего 18 человек.

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