Врачи из Татарстана отправились в Ижевск для помощи пострадавшим в ходе стрельбы в школе №88

По последним данным, в результате трагедии пострадали 20 человек.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Для оказания помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе №88 в Ижевск отправили две бригады врачей из Казани и Набережных Челнов. Это нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, психиатры и психологи. Всего 18 человек.
До столицы Удмуртия татарстанские медики доберутся на вертолете Ми-8.
Минздрав Татарстана выражает глубочайшие соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в Ижевске. Напомним, утром 26 сентября, в школу №88 ворвался вооруженный мужчина. По последним данным, в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе пять детей. Пострадали еще 20 сотрудников и учащихся.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Казани выразили слова соболезнования в связи со стрельбой в школе №88 в Ижевске
В Исполкоме пожелали сил и здоровья пострадавшим и их родным (подробности)
Школьники из Ижевска рассказали о том, что происходило в школе № 88 во время стрельбы
В настоящее время известно о 9 погибших, в числе которых пятеро детей (подробности)
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram