Врачи из Татарстана отправились в Ижевск для помощи пострадавшим в ходе стрельбы в школе №88

По последним данным, в результате трагедии пострадали 20 человек. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Для оказания помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе №88 в Ижевск отправили две бригады врачей из Казани и Набережных Челнов. Это нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, психиатры и психологи. Всего 18 человек.

До столицы Удмуртия татарстанские медики доберутся на вертолете Ми-8.

Минздрав Татарстана выражает глубочайшие соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в Ижевске. Напомним, утром 26 сентября, в школу №88 ворвался вооруженный мужчина. По последним данным, в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе пять детей. Пострадали еще 20 сотрудников и учащихся.

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