Минниханов обратился к главе Удмуртии с соболезнованиями в связи с нападением на школу в Ижевске

Глава Татарстана попросил передать слова сочувствия и поддержки близким погибших. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханова выразил слова соболезнования в связи с нападением на школу №88 в Ижевске. Трагедия произошла утром 26 сентября и унесла жизни уже 13 человек, семеро из которых были детьми.

В своей телеграмме главе Удмуртии Александру Бречалову Минниханов написал, что глубоко потрясен известием о произошедшем.

- Особенно тяжело осознавать, что в результате безжалостного и жестокого нападения оборвалась жизнь детей – это большое горе, которое острой болью отозвалось в сердцах всех татарстанцев, - отметил он.

Глава Татарстана попросил передать слова сочувствия и поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее соболезнования также выразили власти Казани, глава Чувашии Олег Николаев и глава Марий Эл Юрий Зайцев.

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