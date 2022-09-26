В Казани появился стихийный мемориал в память о погибших в школе №88 Ижевска

Мемориал появился в Ленинском саду. Фото: мэрия Казани

В этот понедельник, 26 сентября, в Ижевске произошла чудовищная трагедия. В школу №88 зашел ее бывший ученик и начал расстреливать детей. Девять школьников погибли, 15 человек пострадали. Сам стрелявший покончил с собой.

Помня произошедшую стрельбу в гимназии №175 Казани, когда от рук Ильняаза Галявиева погибли девять человек, в том числе семеро детей, горожане начали нести цветы, игрушки и свечи в Ленинский сад. Там возник стихийный мемориал в память погибших при стрельбе в Ижевске, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Напомним, помимо соболезнований в Ижевск для оказания помощи раненым из Казани и Набережных Челнов на вертолете были направлены 18 врачей и специалистов. Это нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, психиатры и психологи.

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