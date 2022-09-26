Группа мобилизованных отправилась из Казани на учебный полигон

Провожать военнообязанных пришли близкие и родственники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 26 сентября, из военного комиссариата Приволжского и Вахитовского районов Казани на военный полигон отправилась группа мобилизованных граждан. Большинство из них получили повестки в пятницу, 23 сентября, сообщает «Татар-информ».

Провожать военнообязанных пришли друзей и родственники. В учебной части призывники пробудут около месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что частичная мобилизация коснется только граждан в запасе с определенными военными специальностям. После получения предписания или повестки в официально установленном порядке им нужно прийти в военкомат, не забыв взять с собой документы и личные вещи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Набережных Челнов отправилась первая группа мобилизованных горожан

Их дети будут бесплатно питаться в школах и бесплатно посещать детсады, заявил мэр (подробности)

Кого призовут на военную службу в Казани во время частичной мобилизации в России в 2022 году

Военный комиссар Татарстана подписал приказ о частичной мобилизации в республике (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram