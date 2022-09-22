В Казанском Кремле заявили, что все поставленные задачи будут выполнены республикой в намеченные сроки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

21 сентября глава Татарстана Рустам Минниханов получил указ Президента России Владимира Путина о частичной мобилизации населения. В тот же вечер военный комиссар республики Сергей Погодин подписал соответствующий приказ. «Комсомолка» рассказывает, кого призовут на военную службу в Казани во время частичной мобилизации в России в 2022 году.

Так, мобилизация коснется отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность. Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса придут мобилизационные предписания или персональные повестки. В них будет указано время и место, куда им нужно прибыть для мобилизации.

При себе они должны иметь документы и личные вещи, список которых будет в мобилизационных предписаниях и персональных повестках. От работы их освободят, выплатив зарплату.

Напомним, сразу после объявления в стране частичной мобилизации в Казанском Кремле заявили, что все поставленные задачи будут выполнены Татарстаном в намеченные сроки.

- Всем службам уже даны соответствующие поручения для организации работы, - цитировали руководителя пресс-службы главы республики Лилию Галимову «Татар-информ».

Ранее в соцсетях стала появляться информация об изъятии личных автомобилей во время мобилизации. Однако в Татарстане ее назвали недостоверной, равно как и сообщения о раздаче повесток у метро в Авиастроительном районе Казани. В Исполкоме города заявили, что «ловить кого попало на улице – потеря времени».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шойгу: Студенты пусть учатся дальше. Призывники в зону спецоперации не поедут

Министр обороны России ответил на все самые главные вопросы, касающиеся мобилизации и хода спецоперации на Украине (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram