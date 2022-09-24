Их распределили по двум автобусам и отправили в 11:30. Фото: администрация Набережных Челнов

Утром в субботу, 24 сентября, из Набережных Челнов отправилась первая группа мобилизованных горожан. Проводить их приехал мэр города Наиль Магдеев. Он пожал руку каждому бойцу и поблагодарил их за верность Родине.

В последовавшей за этим речи градоначальник отметил, что дети военнослужащих будут бесплатно питаться в школе и бесплатно ходить в детский сад.

Перед собравшимися выступил мэр города Наиль Магдеев. Фото: администрация Набережных Челнов

Два автобуса с мобилизованными выехали из Набережных Челнов под аплодисменты в 11:30.

Напомним, ранее сообщалось, кого призовут на военную службу в Казани во время частичной мобилизации в России в 2022 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram