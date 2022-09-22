В военкоматы должны явиться те, кто получил персональные повестки или мобилизационные предписания. Фото: Олег УКЛАДОВ

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Данный указ в этот же день получил и глава Татарстана Рустам Минниханов. В Казанском Кремле сообщили, что поставленные в документе задачи будут выполнены в намеченные сроки, всем службам уже даны соответствующие поручения для организации работы.

Тут же военком Татарстана Сергей Погодин подписал приказ об объявлении частичной мобилизации на территории республики. Каких-либо особенностей документ не содержит и, по сути, является типовым для большинства российских регионов.

Так, в своем приказе Сергей Погодин указывает жителям Татарстана, находящимся в запасе прибыть на мобилизационные пункты в сроки, которые прописаны в присланных им документах.

Далее говорится, что это все касается тех, кто получил персональные повестки или мобилизационные предписания (те, кто при увольнении из армии подписал договор резервиста и получал деньги за участие в сборах – Ред.).

При этом, согласно приказу военкома Татарстана, запасникам, которые не получили повестку, временно запрещен выезд из города или района. К слову, как будут следить за этим, пока никто из официальных лиц не разъяснил.

Отметим, что в эту же среду в соцсетях Казани стали появляться фейковые сообщения про частичную мобилизацию. Например, утверждалось, что Авиастроительном районе города начали ловить молодых парней, чтобы вручить им повестки в военкомат. Мэрия Казани тут же опровергла данную информацию, заявив, что в рамках частичной мобилизации не будут призывать всех подряд, а потому нет смысла ловить всех подряд на улице.

Как и писали выше, частичная мобилизация коснется только тех, кто получил предписание или повестку в официально установленном порядке. После нужно прийти в военкомат, не забыв взять с собой документы и личные вещи. Что же касается работодателей резервистов, то, опять же согласно приказу военкома Татарстана, они должны рассчитать их, выплатить причитающиеся им за работу деньги и обеспечить явку в военкомат.

Куда в итоге идти? Публикуем адреса, телефоны и режим работы военкоматов и призывных пунктов в Казани:

- Военкомат Ново-Савиновского и Aвиaстpоительного районов - ул. Лукина, 47а. Телефон: 8 (843) 221-42-02 (начальник отделения), 8 (843) 221-42-42 (военный комиссар). Режим работы: с 8.00 до 17.00 (понедельник - среда), с 8.00 до 15.45 (пятница), не работает в четверг и в выходные дни. Обед: с 12.00 до 12.45;

- Военкомат Приволжского и Вахитовского районов - ул. Фрезерная, 1. Телефоны: 8 (843) 221-42-66 и 8 (843)221-42-50. Режим работы: с 8.00 до 17.00 (понедельник - среда), с 8.00 до 15.45 (пятница), не работает в четверг и в выходные дни. Обед: с 12.00 до 12.45;

- Военкомат Кировского и Московского районов - ул. Кызыл-Армейская, 8/16. Телефон: 8 (843) 237-85-93. Режим работы: с 8.00 до 17.00 (понедельник - среда), с 8.00 до 15.45 (пятница), не работает в четверг и в выходные дни. Обед: с 12.00 до 12.45;

0 Военкомат Советского района - ул. Журналистов,38. Телефоны: 8 (843) 279-52-53 и 8 (843) 272-73-41.Режим работы: с 8.00 до 17.00 (понедельник - среда), с 8.00 до 15.45 (пятница), не работает в четверг и в выходные дни. Обед: с 12.00 до 12.45;

- Военкомат Республики Татарстан - ул. Аэропортовская, 1. Телефоны: 8 (843) 221 43 00 и 8 (843) 221 43 43 (круглосуточный) Режим работы: по будням с 9.00 до 18.00. Обед: с 12.00 до 13.00;

- Призывной пункт. Отдел Военного комиссариата Республики Татарстан по Кировскому и Московскому районам - ул. Блюхера, 9. Телефон: 8(843) 554 60 88. Режим работы: с 8.00 до 17.00 (понедельник - среда), с 8.00 до 15.45 (пятница), не работает в четверг и в выходные дни. Обед: с 12.00 до 12.45

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обращение Владимира Путина о частичной мобилизации в России 21 сентября 2022: Стенограмма, полный текст выступления

Путин сообщил о частичной мобилизации в России (подробности)

Сергей Шойгу: Студенты пусть учатся дальше. Призывники в зону спецоперации не поедут

Министр обороны России ответил на все самые главные вопросы, касающиеся мобилизации и хода спецоперации на Украине (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram