В Йошкар-Оле из резиденции экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова выселили его сына

В многоуровневую квартиру наведались приставы. Фото: УФССП Марий Эл

Бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову еще долго сидеть в колонии за крупную взятку, а вот его сыну, можно сказать, уже негде жить.

По решению судов приставы продолжают изымать имущество Маркелова. Так, на очереди оказалась резиденция экс-губернатора в Йошкар-Оле, которая находится прямо на Воскресенской набережной. Вот только была одна проблема. В ней жил совершеннолетний сын Леонида Маркелова и съезжать по-быстрому он явно не хотел.

- Ему было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства и дан срок на добровольное освобождение жилого помещения. Так как по истечению указанного срока гражданин решение суда не исполнил, было вынесено постановление о взыскании с него исполнительского сбора, - сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл.

В итоге сына Маркелова выселили из многоуровневой квартиры. При этом приставы обнаружили в ней вещи принадлежащие экс-главе Марий Эл – 30 предметов домашнего обихода. Это имущество арестовали, и оно вскоре будет распродано, а вырученные с этого деньги поступят в бюджет государства.

Найденное в резиденции имущество было арестовано. Фото: УФССП Марий Эл

Напомним, ранее у Леонида Маркелова приставы уже изымали подобную, так сказать, утварь. Это в том, числе сувенирное оружие, украшенное драгоценностями, картины, серебряные монеты, золотые ручки и наручные часы, а также музыкальная шкатулка.

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