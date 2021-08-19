Квартиры, здания и автомобили: что еще забирают приставы у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его семьи

По делу экс-высокопоставленного чиновника от суда пришли еще 10 исполнительных листов. Фото: mari-el.gov.ru

В феврале 2021 года за получение взятки на 234 миллиона рублей Нижегородский районный суд приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии. Также в Ульяновске суд постановил конфисковать имущество бывшего руководителя региона на миллиарды рублей.

В службу приставов Марий Эл до сих пор приходят исполнительные листы об изъятии всего, что было заработано Маркеловым нечестным трудом. Так, на днях пришли сразу 10 документов.

Согласно которым, у экс-главы республики и членов его семьи, а также у ООО «Телекомпания 12 регион», ООО «Компания «Чукшинский карьер»», ООО «Чукшинский карьер», ООО «Воскресенский парк» и ООО «Кардинал» необходимо забрать в пользу государства три квартиры, восемь нежилых помещений, девять нежилых зданий, 12 земельных участков, шесть легковых автомобилей, грузовик, трактор, прицеп и экскаватор.

- Всего на исполнении в Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Марий Эл находилось 40 исполнительных производств указанной категории, 26 из которых окончено, - отметили в пресс-службе управления судебных приставов республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Драгоценности, недвижимость и музыкальная шкатулка: что еще из имущества Леонида Маркелова пустят с молотка в Марий Эл

В распоряжении «Комсомолки» оказался список того, что можно будет купить из наследия бывшего главы региона, которого арестовали за крупную взятку (подробности)