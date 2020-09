Драгоценности, недвижимость и музыкальная шкатулка: что еще из имущества Леонида Маркелова пустят с молотка в Марий Эл

Суды удовлетворили уже два иска на обращение имущества экс-главы Марий Эл в доход государства. Фото: mari-el.gov.ru

В Ульяновске суд удовлетворил второй иск от Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества экс-главы Марий Леонида Маркелова. В этот раз речь идет о более чем 374 миллионов рублей. Отметим, что по первому иску у обвиняемого в крупной взятке бывшего губернатора, а также его жены, истребовали имущества на 2,2 миллиарда рублей.

Напомним, своего поста Маркелов лишился в 2017 году по указу президента России Владимира Путина. Тогда же он и был арестован по обвинению в получении крупной взятки – более 235 миллионов рублей. За эти деньги, по версии следствия, экс-глава Марий Эл обещал покровительство и содействие при получении господдержки. Также, Леонида Маркелов обвинили в злоупотреблении должностных полномочий и в незаконном хранении боеприпасов. Своей вины он не признал. Основной процесс над бывшим губернатором, по определению Верховного суда России, идет в Нижнем Новгороде.

Тем временем в распоряжении «Комсомолки» оказался список имущества, которое приставы в итоге должны пустить с молотка в Марий Эл.

Это, в том числе, престижные иномарки, спецтехника для работы в карьерах за 19 миллионов рублей, акций на 40 миллионов рублей, и «по мелочи» - картины, сувенирное оружие, монеты, наручные часы, посуда и ручки из драгоценных металлов, золотые слитки на более чем 25 миллионов рублей. Часть всего этого находится в Москве и Московской области, в Анапе, часть – в Марий Эл.

Именно то, что находится на территории Марий Эл, и будет распродано чуть ли не в первую очередь.

Это, например, доли ООО «Компания «Чукшинский карьер», ООО «Телекомпания 12 регион», ООО «Чукшинский карьер», ООО «Марийский цемент» и ООО «Воскресенский парк». Их Маркелов приобрел через своих доверенных лиц.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартира, 1/2 доли другой квартиры и нежилое помещение в доме на Воскресенской набережной в Йошкар-Оле.

Тот самый дом на набережной Йошкар-Олы. Фото: УФССП Марий Эл

СУВЕНИРНОЕ ОРУЖИЕ

- сабля в ножнах из металла серого цвета с обильной гравировкой и сканью, с вставками с полудрагоценными камнями красного и зеленого цветов и речным жемчугом, а также вставкой перегородочной эмали;

- кинжал в ножнах из дерева, обтянутого черной кожей, с вставками из материала белого цвета, имитирующего слоновую кость;

- кортик в ножнах из кожи черного цвета с металлическими вставками желтого цвета.

ЖИВОПИСЬ

- картина с изображением тонущего корабля на море, шлюпки и побережья с мельницей, выполненную масляными красками на холсте, натянутом на дубовый подрамник, в раме из деревянного багета;

- картина с изображением сцены снятия с креста Иисуса Христа, выполненную масляными красками на холсте, натянутом на дубовый подрамник, в раме из деревянного багета.

ДРАГОЦЕННЫЕ МОНЕТЫ

- монета из серебряного сплава 925 пробы достоинством 100 рублей 2005 года выпуска с изображением полотнища знамени и прибывающего паровоза с воинами-победителями, в футляре;

- монета из серебряного сплава 925 пробы достоинством 100 рублей 2005 года выпуска с изображением полотнища знамени и прибывающего паровоза с воинами-победителями, в футляре;

- монета из серебряного сплава 925 пробы достоинством 100 рублей 2008 года выпуска с надписью «Вулканы Камчатки», в футляре.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

- перьевая ручка «Montegrappa». Перо которой сделано из золота 750 пробы;

- шариковая ручка из серебра 925 пробы, с биркой «ООО Часовой завод НИКА»;

- визитница из серебряного сплава 925 пробы в виде дивана и собаки;

- шариковая ручка с вставками из серебра 925 пробы и гравировкой «Visconti»;

- перьевая ручка со вставками из серебра 925 пробы, с вставкой из камня (фионит) и надписью «Visconti». Перо ручки сделано из золота 585 пробы;

- набор «Царский» в футляре с надписью «Ювелирная компания Алмаз-Холдинг», состоящий из: чашки из серебра 925 пробы с золотым покрытием и вставками камней фиолетового цвета; чайной ложки из серебра 925 пробы с золотым покрытием;

- набор «Яблоневый сад» в футляре, состоящий из: вазы из серебра 925 пробы в виде яблока; чайной ложки из серебра 925 пробы;

- наручные часы «Breguet» в корпусе из золота 750 пробы;

- металлическая перьевую ручку с титановым покрытием, стилизованную в виде перископа, с гравировкой «Перо ручки из золота 750 пробы», в футляре с надписью «Romain Jerome DNA of Famous legends»;

- перьевая ручка с надписью на колпачке «Visconti». Перо ручки сделано из золота 585 пробы;

- хрустальная чернильница с надписью «Visconti»;

- набор в коробке с надписями «Аргента», «Классическое столовое серебро», состоящий из: бутылки красного сухого вина «Шато де Круаньон Бордо Сюперьор», подставки для бутылки из серебренного сплава 925 пробы; штопора «Виноград» из серебра 925 пробы, кольца для бутылки из серебра 925 пробы, пробки из серебра 925 пробы.

Отдельно от всего этого стоит музыкальная шкатулка, внутри которой монета из серебряного сплава 999 пробы с надписями «Elizabeth II Niue two dollars 2009», «Sergey Diaghilev»; монета из серебряного сплава 999 пробы с надписями «Elizabeth II Niue two dollars 2009», «Sergey Lifar»; монета из серебряного сплава 999 пробы с надписями «Elizabeth II Niue two dollars 2009», «Anna Pavlova».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стихи и итальянские дворцы довели губернатора Марий Эл до ареста

На чем погорел и за что арестован Леонид Маркелов (подробности)

Экс-глава Марий Эл строил в Йоршкар-Оле Венецию для любимой, а она сбежала в Лондон с другим

Выяснилось, что многие его поступки объясняются перипетиями личной жизни (подробности)