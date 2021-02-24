Экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова за взятку приговорили к 13 годам колонии

Фото: mari-el.gov.ru

В Нижнем Новгороде вынесли обвинительный вердикт для экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. За взятку в особо крупном размере бывший руководитель региона был приговорен к 13 годам колонии общего режима. Одновременно с этим суд назначил ему штраф в 235 миллионов рублей за полученную взятку. Интересно, что именно такую сумму он получил в Марий Эл от местного предпринимателя за общее покровительство.

Леонид Маркелов находился под стражей с апреля 2017 года, и этот срок будет учтен при отбытии наказания. Во время следствия у него арестовали имущество на два миллиарда рублей. Среди него были дома в разных регионах страны, драгоценные камни, иконы и другие ценности. Часть из них уже отправлена на аукционы. Возможно, поэтому сумма вмененного ему судом штрафа не превышает размер полученной взятки.

Напомним, что сторона обвинения просила назначить ему наказание в виде 17 лет колонии.