«Приют человека» в Набережных Челнах готов помочь беженцам из ДНР и ЛНР

Волонтеры безвозведно предоставят нуждающимся питание, одежду и консультации специалистов, а также помогут с трудоустройством. Фото: Евгения ГУСЕВА

Создатель «Приюта человека» в Набережных Челнах Рустам Гатин заявил, что организация готова оказать помощь беженцам из ДНР и ЛНР, которые будут эвакуированы в Татарстан. Волонтеры безвозведно предоставят им питание, одежду и консультации соцработника, юриста и психолога, а также помогут с трудоустройством.

Напомним, что республика собирается принять около тысячи беженцев из ДНР и ЛНР. Их разместят в санаториях «Санта» (Казань), «Ливадия» (Казань), «Васильевский» (Зеленодольский район) и «Жемчужина» (Набережные Челны). В регионе уже начался сбор гуманитарной помощи для нуждающихся и создан оперштаб для координации работы с эвакуированными.