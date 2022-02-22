Беженцам из ЛНР и ДНР в Чувашии будут помогать около 900 волонтеров

22 февраля в республику должны прибыть порядка 300 беженцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Беженцам, которые прибудут в Чувашию из ЛНР и ДНР, будут помогать около 900 волонтеров. Они сопроводят эвакуированных до временных пунктов размещения - санаториев «Лесная сказка» и «Надежда», где последних будут ждать медики, представители миграционной службы и банков.

Напомним, 22 февраля в республику должны прибыть порядка 300 беженцев. Накануне местные власти ввели режим повышенной готовности и создали рабочую группу, члены которой будут ответственны за обеспечение безопасности эвакуированных, а также предоставление им медицинской, психологической и социальной помощи.