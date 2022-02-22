Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 8:36

Беженцам из ЛНР и ДНР в Чувашии будут помогать около 900 волонтеров

В санатории, где поселят эвакуированных, направят представителей миграционной службы и банков
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
22 февраля в республику должны прибыть порядка 300 беженцев.

22 февраля в республику должны прибыть порядка 300 беженцев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Беженцам, которые прибудут в Чувашию из ЛНР и ДНР, будут помогать около 900 волонтеров. Они сопроводят эвакуированных до временных пунктов размещения - санаториев «Лесная сказка» и «Надежда», где последних будут ждать медики, представители миграционной службы и банков.

Напомним, 22 февраля в республику должны прибыть порядка 300 беженцев. Накануне местные власти ввели режим повышенной готовности и создали рабочую группу, члены которой будут ответственны за обеспечение безопасности эвакуированных, а также предоставление им медицинской, психологической и социальной помощи.