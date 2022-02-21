Власти Чувашии ожидают прибытия около 300 беженцев из ДНР

Помимо медицицинской, гуманитарной и психологической помощи, взрослые эвакуированные граждан смогу получить работу, а дети - места в школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что власти Чувашии ожидают прибытие в республику около 300 беженцев из ДНР. Об этом в ходе партийного совещания заявил глава республики Олег Николаев.

Напомним, в ближайшее время в регионе должен быть введен режим повышенной готовности. Для координирования действий властей уже создана соответствующая рабочая группа.

Эвакуированные жители ДНР прибудут в Чувашию 22 февраля. Их разместят в санаториях «Лесная сказка» и «Надежда». Помимо медицицинской, гуманитарной и психологической помощи, взрослые беженцы смогу получить работу, а дети - места в школах.