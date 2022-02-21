22 февраля в Чувашию прибудут несколько сотен беженцев из ДНР

Взрослые беженцы в Чувашии смогут получить работу, а дети - места в школах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 22 февраля, в Чувашию прибудут несколько сотен жителей Донбасса. Глава республики Олег Николаев заявил, что регион имеет опыт организации всех условий для украинских беженцев, а потому в процессе не должно возникнуть проблем.

- В Чувашии было около четырех сотен беженцев из Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Большинство из них вернулось обратно, а пять семей живут здесь и работают на предприятиях республики, - сообщил Николаев в своем официальном telegram-канале.

Беженцев разместят в двух санаториях. Российского гражданства от людей не требуется, но если они захотят, то могут получить его ускоренным образом. Также взрослые смогут получить работу, а дети - места в школах.

Напомним, беженцы в скором времени должны прибыть и в Ульяновскую область, где уже введен режим чрезвычайной ситуации из-за необходимости решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения прибывших лиц.