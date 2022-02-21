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Общество21 февраля 2022 12:32

Из-за беженцев из ДНР в Чувашии введут режим повышенной готовности

Для координирования действий властей уже создана соответствующая рабочая группа
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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22 февраля в республику прибудут несколько сотен эвакуированных граждан, заявил глава региона Олег Николаев. Фото: cap.ru

22 февраля в республику прибудут несколько сотен эвакуированных граждан, заявил глава региона Олег Николаев. Фото: cap.ru

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что для оказания всей необходимой помощи беженцам из ДНР в республике введут режим повышенной готовности. На данный момент для координирования действий властей создана соответствующая рабочая группа. Во время первого заседания члены группы обсудили вопросы размещения эвакуированных граждан, обеспечения правопорядка, оказания медпомощи и услуг связи, а также регистрации и трудоустройства беженцев.

Напомним, 22 февраля в Чувашию прибудут несколько сотен беженцев из ДНР. Из разместят в детском санатории «Лесная сказка» и санаторий «Надежда».