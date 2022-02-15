Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста Ильшату Гафурову

Свою вину обвиняемый не признает. Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Во вторник, 15 февраля, Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову. Напомним, ему предъявлено обвинение в причастности к заказному убийству елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в столице в 1999 году.

Гафуров был задержан в Казани 21 декабря после после вручение премии «Студент года». Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца - вплоть до 21 февраля. Оказавшись в камере, ректор КФУ заявлял, что не имеет претензий к условиям содержания и питанию, но хотел бы получить какие-нибудь исторические романы, чтобы занять время.

Гафуров пытался обжаловать свой арест, но Мосгорсуд признал решение Басманного суда о заключении его под стражу законным.

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