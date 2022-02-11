В Казани отменили общественные слушания по засыпке реки ради строительства Соборной мечети

О новой дате слушаний пока не сообщалось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слушания с участием горожан по увеличению территории у Центра семьи «Казан» с помощью засыпки реки должны были пройти 4 марта в 10.00 в концертном зале «Сайдаш». Но как сообщили в управлении архитектуры и градостроительства столицы Татарстана, данное мероприятие в итоге не состоится.

- Разработчиком предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации по объекту было отозвано уведомление о проведении общественных обсуждений, - отметили в Управлении.

Напомним, увеличить территорию у «Чаши», предположительно, решили под строительство Соборной мечети. Создание под нее искусственного берега реки Казанка может обойтись бюджету Татарстана в 10,1 миллиона рублей. Речь идет о намыве земли общей площадью 14 гектар.

Так, в случае одобрения идеи горожанами, работы должны будут проводиться в два этапа, в ходе которых сначала будет засыпана часть по улице Меридианной, а потом - площадь около Кремлевской дамбы.

Возвращаясь же к непосредственно к строительству Соборной мечети, которая в итоге должна единовременно вмещать на своей территории до 10 тысяч человек, отметим, что только на ее проектирование потребуется около 12,8 миллиона рублей. Деньги выделят из бюджета Татарстана. Тендер уже объявлен, подрядчик должен быть выбран уже 18 февраля.

Напомним также что первый камень в строительство Соборной мечети в Казани планируется заложить в 2022 году в рамках мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.