Проект планировки территории под строительство Соборной мечети обойдется Татарстану в 12,8 миллиона рублей

Подрядчик будет выбран 18 февраля. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Разработка проекта планировки территории под строительство Соборной мечети в Казани потребует более 12,8 миллиона рублей. Деньги будут выделены из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер на сайте госзакупок опубликовал Главстрой республики.

Согласно техзаданию, проект будет содержать чертежи будущих работ, положения о характеристиках планируемого развития территории и обоснование данных. Документ должен быть утвержден в Кабмине региона.

Подрядчик будет выбран 18 февраля.

Напомним, место для строительства Соборной мечети определят после исследования местности. В настоящее время власти Татарстана рассматривают несколько вариантов.

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