Вопрос увеличения территории у казанской «Чаши» вынесут на общественные слушания

У центра семьи «Казан» планируется построить Соборную мечеть. Фото: kzn.ru

В 10:00 4 марта в казанском концертом зале «Сайдаш» состоятся общественные слушанию по вопросу увеличения площади территории у центра семьи «Казан» под строительство Соборной мечети. Принять в нем участие можно как очно, так и он-лайн - в режиме Zoom-конференции.

Напомним, создание искусственного берега реки Казанка может обойтись бюджету Татарстана в 10 миллионов рублей. В случае одобрения идеи горожанами, работы должны будут проводиться в два этапа, в ходе которых сначала будет засыпана часть по улице Меридианной, а потом - площадь около Кремлевской дамбы.

Еще как минимум 12,8 миллиона рублей потребует создание проекта планировки территории под строительство Соборной мечети.

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