Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 6:51

Создание искусственного берега реки Казанка обойдется Татарстану в 10 миллионов рублей

Общая площадь территории, которую планируются засыпать, составляет более 14 гектар
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Заявки на участие в тендере принимаются до 14 февраля.

Заявки на участие в тендере принимаются до 14 февраля.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что власти Татарстана собираются создать искусственный участок земли на реке Казанка - у Центра Семьи "Казан". По планам там должен появиться берег общей площадью 14 гектар. На его создание из бюджета региона выделят 10,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит разделить работы на два этапа, в ходе которых сначала будет засыпана часть по улице Меридианной, а потом - площадь около Кремлевской дамбы. Объект должен быть сдан к августу.

Заявки на участие в тендере принимаются до 14 февраля.

0