Создание искусственного берега реки Казанка обойдется Татарстану в 10 миллионов рублей

Заявки на участие в тендере принимаются до 14 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что власти Татарстана собираются создать искусственный участок земли на реке Казанка - у Центра Семьи "Казан". По планам там должен появиться берег общей площадью 14 гектар. На его создание из бюджета региона выделят 10,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит разделить работы на два этапа, в ходе которых сначала будет засыпана часть по улице Меридианной, а потом - площадь около Кремлевской дамбы. Объект должен быть сдан к августу.

Заявки на участие в тендере принимаются до 14 февраля.