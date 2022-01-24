В Татарстане похоронили убитую спустя три дня после свадьбы девушку и ее сестру

Родные покойных и местные жители до сих пор не могут поверить в произошедшее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 24 января, в селе Мелекес Тукаевского района похоронили 21-летнюю местную жительницу и ее 18-летнюю сестру, чьи тела с колото-резанными ранами были обнаружены в одном из частных домов накануне. На церемонию собрались десятки человек - не только родные покойных, но и местные жители, который до сих пор не могут поверить в произошедшее.

Напомним, подозреваемым в убийстве девушек стал муж старшей из них. По предварительным данным, спустя три дня после свадьбы пьяный мужчина зарезал спящую супругу ножом, а ее сестру - заколол ножницами. После этого он забрал из оружейного сейфа отца ружье и скрылся на машине.

Легковушку, в которой находилось тело подозреваемого, нашли на трассе «Уфа-Москва» в Елабужском районе. Предположительно, мужчина свел счеты с жизнью.

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