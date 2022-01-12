Запаса лекарств от COVID-19 в Татарстане хватит на год

Сейчас в запасе республиканских медучреждений имеются все необходимые медикаменты и аппараты ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Медикаментов от COVID-19 в Татарстане хватит на год, если число заболевших сохранится на том же уровне, который ежедневно фиксирует Минздрав республики, сообщил ИА «Татар-информ» заместитель министра здравоохранения региона Альмир Абашев. Он отметил, что сейчас в Татарстане достаточно всех лекарств для лечения пациентов, в том числе в запасе имеются 2 089 аппаратов ИВЛ.

Однако, по словам властей, число заразившихся может резко возрасти из-за нового штамма "омикрон". Несмотря на это, Татарстан уже готов к борьбе с ним: имеются обсерваторы и резервные койки для больных, а также лекарства.

Напомним, по данным на среду, 12 января, в Татарстане выявлено 43 851 случай COVID-19, в том числе 102 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных все также фиксируется в Казани (60 человек) и Набережных Челнов (12).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Если в Татарстане распространится "омикрон", число зараженных ковидом может увеличиться в четыре раза

По последним данным, случаев инфицирования новым штаммом вируса в республике не выявлено (подробности)