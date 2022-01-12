За сутки коронавирус подтвердился у 102 жителей Татарстана

Госпитализация в регионе накануне потребовалась 47 инфицированным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на среду, 12 января, в Татарстане выявлено 43 851 случай COVID-19, в том числе 102 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (60 человек) и Набережных Челнов (12). Госпитализация накануне потребовалась 47 больным, сообщает Минздрав республики.

Известно, что 37 224 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 501 - скончался. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 301 976 человек, второй - 1 863 587. Повторную вакцинацию прошли 141 978 татарстанцев.