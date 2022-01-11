Татарстан готов к борьбе с "омикроном", хотя случаев заражения им в регионе нет

В регионе имеются обсерваторы и резервные койки для больных, а также лекарства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 11 января в Татарстане не выявлено ни одного случая заражения новым штаммом COVID-19 под названием "омикрон". Несмотря на это, республика уже готова к борьбе с ним: имеются обсерваторы и резервные койки для больных, а также лекарства. Об этом на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с вирусом заявил глава республики Рустам Минниханов.

По его словам, при необходимости Татарстана может увеличить количество коек для инфицированных в два-три раза за одну неделю.

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