Татарстан готов к борьбе с "омикроном", хотя случаев заражения им в регионе нет

В регионе имеются обсерваторы и резервные койки для больных, а также лекарства.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным на 11 января в Татарстане не выявлено ни одного случая заражения новым штаммом COVID-19 под названием "омикрон". Несмотря на это, республика уже готова к борьбе с ним: имеются обсерваторы и резервные койки для больных, а также лекарства. Об этом на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с вирусом заявил глава республики Рустам Минниханов.
По его словам, при необходимости Татарстана может увеличить количество коек для инфицированных в два-три раза за одну неделю.
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