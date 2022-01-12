В Йошкар-Оле иномарка сбила пенсионерку, которая стояла на тротуаре

С места ДТП пешеход была госпитализирована. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл

Вечером 11 января у дома №64 по улице Красноармейской в Йошкар-Оле автомобиль Hyundai сбил 70-летнюю пенсионерку, которая стояла на тротуаре и ждала "зеленого" сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость в непогоду и не справился с управлением.

С места ДТП пешеход была госпитализирована.

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