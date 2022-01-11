В массовой аварии в Волжском районе пострадали четыре человека

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Во вторник, 11 января, около 11 часов утра на первом километр автодороги «Волжск - Часовенная» Волжского района произошла массовая авария с участием автомобилей «Лада Гранта», KIA и «Газель». По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и выехал на встречку, где столнкулся с иномаркой, которую отбросило на «Газель».

В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель и пассажир «Лады Гранты», а также водитель и пассажир KIA, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.