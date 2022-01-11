В Йошкар-Оле водитель "Газели" сбил пенсионерку, выезжая задним ходом

Предварительно известно, что пенсионерка пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В понедельник, 10 января, возле дома №Ф30 на улице Краснофлотская в Йошкар-Оле водитель "Газели", выезжая задним ходом с прилегающей территории, сбил 79-летнюю пенсионерку. По предварительным данным, женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте и не убедилась в безопасности своего поступка.

Пешеход с травмами была госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Напомним, в этот же день на 314 километре автодороги «Поветлужье» Нижний Новгород – Йошкар-Ола в Медведевском районе автомобиль Skoda оказался под колесами грузовика. В результате ДТП пострадали два человека, один из которых - несовершеннолетний.