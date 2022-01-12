В ДТП с восемью авто на трассе в Марий Эл один человек погиб, один - пострадал

Погибший - водитель легковушки, в которую врезался грузовик. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл

Стали известный подробности массового ДТП, произошедшего во вторник, 11 января, на 75 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Волжском районе. Около 11:15 там столкнулись сразу восемь автомобилей: Volvo, Ford, «Лада Ларгус», Renault, Hyundai, LADA XRAY, Volkswagen и Chevrolet.

По предварительным данным, 35-летний водитель Volvo не выбрал безопасную скорость и врезался в движущейся в попутном направлении Ford. От удара легковушка съехала в кювет, а большегруз выехал на встречку, где и спровоцировал все остальные столкновения.

На месте происшествия скончался водитель «Лады Ларгус», в которую сразу после выезда на встречную полосу врезался Volvo. Водитель грузовика был госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.